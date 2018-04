Unterföhring (ots) - Suche: abenteuerlustige Querdenker mit Adrenalin im Blut und Visionen im Kopf. Biete: Traumjob! ProSieben startet eine neue Showreihe mit dem erfolgreichen Unternehmer Jochen Schweizer. In "Der Traumjob. Wer wagt den Sprung ins Abenteuer?" (AT) sucht der ehemalige Extremsportler eine/n neue/n Geschäftsführer/in für sein Firmen-Imperium. "In meinem Leben bin ich nicht nur an meine Grenzen gegangen, sondern immer wieder darüber hinaus. Dabei war ich immer bereit, etwas mehr zu riskieren, um Außergewöhnliches zu erleben. Jetzt suche ich jemanden, der Adrenalin im Blut hat und Träume verwirklicht. Der Gewinner meiner neuen Sendung auf ProSieben wird Geschäftsführerin oder Geschäftsführer in einem meiner Unternehmen mit einem sechsstelligen Jahresgehalt", sagt Jochen Schweizer. Die Dreharbeiten für das neue TV-Format beginnen im Sommer 2018.



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Jochen Schweizer und ProSieben passen perfekt zusammen! Jochen Schweizer steht wie kein anderer für exklusive Erlebnisse und das ganz große Abenteuer. ProSieben steht wie kein anderer Sender für aufregende und innovative TV-Formate - mit einem besonderen Twist. Ich freue mich, dass wir mit 'Der Traumjob' eine actiongeladene neue ProSieben-Show ins TV bringen."



Wer ist bereit, für Jochen Schweizer um die Welt zu reisen, sich außergewöhnlichen Abenteuern aus der Welt des Event-Unternehmers zu stellen - und bekommt im Big Business keine kalten Füße? Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten können sich für den Traumjob ab sofort auf www.prosieben.de/jochen-schweizer bewerben. Produziert wird "Der Traumjob" von Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH.



