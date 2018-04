In den letzten fünf Jahren konnten alle großen Branchenplayer durch die Bank ihr Image kontinuierlich verbessern. Doch dieser Trend stagniert seit einem Jahr. Hat die Branche ihr Imagepotential schon ausgereizt oder geht es jetzt erst so richtig los?

Der Frühling lässt sich dieses Jahr Zeit in Deutschland. Trotzdem steht fest: Die starken Monate für Baumärkte stehen an, sobald die Deutschen ihre Vorgärten, Gärten, Lauben und Terrassen wieder auf Vordermann bringen wollen. Dann packt sie traditionell die Lust auf's Renovieren, Reparieren und Basteln.

Und Obi sowie Hornbach wollen uns mit ihren aktuellen Werbekampagnen auf diese Zeit schon jetzt tüchtig einstimmen. Im Moment geben im YouGov-Markenmonitor BrandIndex entsprechend auch schon mehr als 24 Prozent der jeweiligen Kenner von Obi oder Hornbach an, kürzlich Werbung dieser Baumarkt-Ketten wahrgenommen zu haben. Das sind etwas mehr als bei Toom Baumarkt und deutlich mehr als bei Hagebaumarkt oder Bauhaus.

Obi als Marktführer in Deutschland ist traditionell werbestark vertreten. Und Hornbach sorgt fast schon erwartungsgemäß jedes Jahr mit seinen mitunter abgedrehten und innovativen Kreativrouten für Furore, zuletzt mit der starken Aufforderung "Mach es zu deinem Projekt". Anscheinend fühlte sich Obi von diesem Satz herausgefordert und konnte sich in seiner diesjährigen Frühjahrskampagne eine Spitze dazu nicht verkneifen. Die aktuelle Kampagne fühlt sich zunächst wie ein typischer Hornbach-Spot an, hierfür sorgt die entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...