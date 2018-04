Die Ölpreise haben am Ostermontag im Plus notiert. Händler machten vor allem zwei Gründe dafür aus. Zum einen spiele das Dauerthema Iran wieder eine stärkere Rolle, da sich am Markt Sorgen breit machten, dass die USA Sanktionen gegen das Opec-Mitglied erlassen könnten. Zum anderen hätten US-Förderer ihre Kapazitäten zurückgefahren.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 69,68 US-Dollar. Das war ein Plus von 34 Cent. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 19 Cent auf 65,13 Dollar.

Im März hatten die Ölpreise wieder deutlich zugelegt und die Verluste im Februar wieder wettgemacht. In Europa sind heute alle wichtigen Börsen und Märkte wegen des Osterfeiertages geschlossen. Bis zum Öffnen der Märkte in den USA heute Nachmittag rechnen Händler mit einem sehr dünnen Handel. Am Osterfreitag wurde an den Ölmärkten nicht gehandelt./stk

AXC0032 2018-04-02/11:57