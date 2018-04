Heidenheim (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Stephan Schaller hat zum 1. April 2018 seine Arbeit als Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH & Co. KGaA aufgenommen - Schaller kennt Voith bereits aus seiner rund dreijährigen Tätigkeit im Gesellschafterausschuss



Mit Wirkung zum 1. April 2018 hat Stephan Schaller seine Arbeit als Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH & Co. KGaA aufgenommen und führt künftig das international agierende Technologieunternehmen.



Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung, Dr. Hubert Lienhard, an, der planmäßig im Alter von 67 Jahren in den Ruhestand geht. Als Mitglied des Voith-Gesellschafterausschusses begleitete Schaller Voith bereits seit 2015.



"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Herausforderungen, der ich mich gerne stelle. Ich danke meinem Vorgänger für die kollegiale und vertrauensvolle Einführung in die Welt von Voith. Für die Position des Voith-CEOs gefragt zu werden, ist eine große Ehre", so Stephan Schaller. In den ersten Wochen nach seinem Amtsantritt möchte sich der neue Voith-CEO insbesondere mit seinem Team und dem Unternehmen auseinandersetzen. "Voith ist ein sehr vielfältiges, internationales Unternehmen. Ich werde mir deshalb die nötige Zeit nehmen, die es braucht, um die Firma und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau kennenzulernen."



Schaller verfügt über langjährige, internationale Konzern- und Vorstandserfahrung in unterschiedlichen Branchen und Industrien außerhalb von Voith. Im Laufe seiner Karriere bekleidete er verschiedene Management- und Führungspositionen bei Linde, Schott und Volkswagen. Vor seinem Wechsel zu Voith verantwortete der studierte Maschinenbauer zuletzt den Geschäftsbereich Motorrad der BMW Group.



Der langjährige Vorstandsvorsitzende Dr. Hubert Lienhard wurde ebenfalls mit Wirkung zum 1. April 2018 in den Gesellschafterausschuss berufen und begleitet auch künftig die Entwicklung des Konzerns mit seiner fachlichen Expertise. "Ich möchte Dr. Hubert Lienhard im Namen aller 19.000 Voithianer sehr herzlich für seine hervorragende Arbeit in den letzten 10 Jahren als Vorsitzender danken. Er hat die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens durch den mutigen Konzernumbau der letzten Jahre nachhaltig gestärkt", so Professor Dr. Keitel, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und Aufsichtsrates.



OTS: Voith GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50723.rss2



Pressekontakt: Lars A. Rosumek Senior Vice President Group Communication Voith GmbH & Co. KGaA Tel. +49 7321 37-3879 lars.rosumek@voith.com