In der Gemeinde Winterlingen im baden-württembergischen Zollernalbkreis ist am Ostersonntag eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung getötet worden. Nach den gegenwärtigen Ermittlungen gehe man von einem Familiendrama aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der 48-jährige Ehemann wurde vorläufig festgenommen. Die Tat hatte sich kurz nach 19 Uhr ereignet. Der 48-Jährige schoss dabei mit einer Faustfeuerwaffe auf seine Frau, die noch am Tatort ihren schweren Verletzungen erlag. Die in der Wohnung anwesende 17-jährige Tochter wurde leicht verletzt.

Zur Klärung des genauen Ablaufs des Geschehens seien noch umfassende kriminaltechnische und rechtsmedizinische Untersuchungen erforderlich, so die Beamten weiter. Der festgenommene Tatverdächtige soll im Laufe des Ostermontags dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden. Zur Klärung des Sachverhalts hat die Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.