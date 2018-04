IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals kündigt im Lithium-JV Case Lake ein Bohrprogramm mit 15.000 Meter Bohrvolumen an

MGX Minerals kündigt im Lithium-JV Case Lake ein Bohrprogramm mit 15.000 Meter Bohrvolumen an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 2. April 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich bekannt zu geben, dass das im Frühjahr geplante Bohrprogramm im Lithium-JV Case Lake (Case Lake) im Mai beginnen wird. Im Rahmen der Bohrungen im Frühjahr und Sommer sind insgesamt 8.000 Bohrmeter vorgesehen; weitere 7.000 Bohrmeter sollen dann im Herbst folgen. Bis dato wurden bei Case Lake 8.400 Bohrmeter absolviert. Zu den bedeutendsten Abschnitten mit Spodumenmineralisierung zählen:

- PWM-17-34: 1,81 % Li2O auf 17,0 m

- PWM-17-33: 2,11 % Li2O auf 11,0 m

- PWM-17-10: 1,74 % Li2O auf 15,06 m

- PWM-17-08: 1,94 % Li2O auf 26,0 m

Geplante Bohrungen

Das 8.000 Meter umfassende Bohrprogramm im Frühjahr hat vor allem neue Spodumen-Pegmatitgänge zum Ziel, die zwischen dem Main Dyke und dem South Dyke lokalisiert wurden (Ziel 1) (Abbildung 1). Diese neuen Erzgänge wurden im Rahmen der Abschlussbohrungen im Main Dyke im Herbst 2017 entdeckt; in Bohrloch PWM-17-49 wurden hier auf 3,0 Meter 1,61 % Li2O und 143,8 ppm Tantal ermittelt.

Das Bohrprogramm im Frühjahr wird auch das Gebiet zwischen dem Main Dyke und dem South Dyke erfassen (Ziel 2). Im Main Dyke und North Dyke sowie im Northeast Dyke wurde eine grobkörnige Spodumen-Pegmatitmineralisierung durchteuft. Der Northeast Dyke liegt 900 Meter weiter nordöstlich in einer Streichrichtung mit dem North Dyke und dem Main Dyke, innerhalb derselben Tonalitkuppel wie diese beiden Erzgänge. Der Umstand, dass sich alle drei Erzgänge - Northeast, North und Main Dyke - innerhalb derselben Mineralisierungskuppel befinden, deutet darauf hin, dass sie entlang derselben tiefliegenden Struktur eingelagert wurden.

Weitere Erkundungsbohrungen sind im Bereich der Spodumenmineralisierung geplant, die während der Kartierungen von Granitaufschlüssen westlich des Main Dyke entdeckt wurde (Ziel 3). Die Folgebohrungen im Herbst werden sich auf den East Dyke, die Ausläufer des Main Dyke im Fallwinkel sowie weitere, im Frühjahr ermittelte Ziele innerhalb der Mineralisierungskuppel konzentrieren.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42939/PR-4-2-2018 _DEprcom.001.jpeg

Abbildung 1 . Ziele der Explorationsbohrungen 2018 im Konzessionsgebiet Case Lake.

Case Lake

Das Konzessionsgebiet Case Lake erstreckt sich über die Gemeinden Steele und Case und liegt 80 km östlich von Cochrane (Nordost-Ontario), unweit der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Die Pegmatitanhäufung bei Case Lake setzt sich aus fünf Erzgängen zusammen: North, Main, South, East und Northeast Dyke. Im Northeast Dyke lagert sehr grobkörniger Spodumen. MGX hält derzeit eine voll abbezahlte Förderbeteiligung von 20 % am Projekt Case Lake sowie an vier weiteren Lithiumkonzessionen in Ontario (Lithium in Hartgestein), die von Power Metals kontrolliert werden. Dies betrifft auch alle noch vor August 2020 erworbenen bzw. zu erwerbenden Beteiligungen. Das Unternehmen ist berechtigt, eine zusätzliche Förderbeteiligung von 15 % am Lithiumprojekt Case Lake bzw. an den anderen Lithiumkonzessionen zu erwerben und seine Gesamtbeteiligung damit auf 35 % zu erhöhen, wenn es vor August 2020 eine Einmalzahlung in Höhe von 10 Millionen Dollar tätigt. Das Unternehmen hat die Option, 10.000.000 Aktien von Power Metals zu je 0,65 Dollar zu erwerben (siehe Pressemeldung vom 2. August 2017).

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Teil dieser Pressemeldung wurde von Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

