Der Euro startet nach Ostern unverändert in die neue Woche. Bewegung dürfte am Freitag in die Märkte kommen: Dann wird der US-Arbeitsbericht erwartet.

Der Eurokurs hat am Ostermontag in einem dünnen Handel kaum verändert notiert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,2331 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitag.

