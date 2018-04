Während der einstige Branchenführer Solarworld zum wiederholten Mal pleitegeht, steht die deutsche Photovoltaikindustrie am Scheideweg.

Nachdem Solarworld zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet hat, wird vielfach die Frage gestellt, wie ein Konzern in einer "hoch subventionierten Branche" überhaupt in die Pleite rutschen konnte. Dabei ist der ehemalige Solarriese längst nicht der einzige Photovoltaik-Konzern, der den Gang zum Amtsgericht antreten musste.

Von einst 16 börsennotierten deutschen Unternehmen, die in der Solarindustrie tätig waren, blieb gerade einmal dreien der Konkurs erspart. Die deutsche Solarbranche muss sich neu erfinden.

Nach Jahren der Krise ist eines überdeutlich geworden: Den Wettlauf um die Produktion haben deutsche Photovoltaik-Konzerne gegen chinesische Firmen verloren. Die übriggebliebenen Konzerne müssen ihr Geschäftsmodell radikal umstellen, sonst werden auch sie untergehen. Solarproduzenten wie der Wechselrichterhersteller SMA Solar oder der Modulproduzent Solarwatt haben genau das erkannt. Jetzt hoffen sie auf den Solarboom 2.0 - Geld verdienen sie damit aber noch nicht.

Während Solarenergie in den vergangenen Jahren weltweit boomte, implodierte zeitgleich der deutsche Markt. Ausgerechnet im Geburtsland der Energiewende brach der Zubau an Solaranlagen drastisch ein. Arbeiteten in der Blütezeit der heimischen Photovoltaikindustrie um das Jahr 2010 noch über 133.000 Menschen in der Branche, waren es 2016 nach Berechnungen des Bundesverbands Solarwirtschaft gerade noch etwas über 30.000. Seit dem vergangenen Jahr erholt sich die Branche, wenn auch langsam.

Nach einer radikalen Schrumpfkur ist der Markt zwar auf ein Fünftel seiner einstigen Größe abgeschmolzen, wächst aber auf diesem niedrigen Niveau zumindest wieder um rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Bundesverband Solarwirtschaft rechnet für die nächsten Jahre sogar mit zweistelligen Wachstumsraten.

Auch Experten wie Götz Fischbeck, Geschäftsführer von Smart Solar Consulting sehen einen Lichtblick im Reich der Sonnenfinsternis, geben aber noch keine Entwarnung. "Man darf davon ausgehen, dass das Geschäft in Europa wieder anzieht. Aber das macht immer noch weniger als 15 Prozent vom Weltmarkt aus", sagt der Energieexperte. "Der Markt wächst, aber Geld verdienen ist weiterhin schwierig".

SMA Solar hat unter seinem CEO Pierre-Pascal Urbon zähe Jahre durchlebt und starke Einschnitte machen müssen. Seit drei Jahren schreibt das Unternehmen allerdings wieder Gewinne. Der Jahresumsatz liegt bei 891 ...

