Washington (awp/sda/afp) - Beim tödlichen Unfall eines Tesla-Autos in Kalifornien war der Autopilot eingeschaltet: Dies bestätigte der Elektroauto-Pionier am Samstag. Zugleich bemühte er sich, Skepsis gegenüber dem Fahrassistenzprogramm zu zerstreuen. In den Sekunden vor dem Unfall habe der Fahrer des Tesla-Models X trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...