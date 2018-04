Das erste mal seit 13 Jahren traten südkoreanische Künstler in Nordkorea auf. Staatschef Kim Jong Un zeigte sich nach dem Konzert "tief bewegt."

Der nordkoreanische Führer Kim Jong Un hat sich einen Auftritt südkoreanischer Popstars in seiner Hauptstadt nicht entgehen lassen. Der Parteichef und seine Frau Ri Sol Ju hätten am Sonntag persönlich ein Konzert von K-Popsängern im Großen Theater von Ost-Pjöngjang angehört, meldete ein südkoreanischer Medienpool.

Es war der erste Auftritt südkoreanischer Popmusiker in Pjöngjang seit 13 Jahren. Kim habe den Künstlern Beifall gespendet, sie per Handschlag begrüßt und mit ihnen nach dem Auftritt für Fotos posiert. "Ich danke Ihnen für dieses Geschenk an die Bürger Pjöngjangs", sagte er. Berichten nordkoreanischer Staatsmedien zu Folge zeigte sich der Staatschef "tief bewegt".

Das Konzert im Großen Theater im Osten Pjöngjangs am Sonntagabend habe sein Verständnis der Populär-Kunst auf südlicher Seite vertieft, wurde der Diktator am Montag zitiert. Der Besuch der Sänger und Gruppen aus Südkorea sei "eine bedeutende Gelegenheit, die Einheit der Nation zu demonstrieren". ...

