Jedes Freihandelsabkommen ist ein Tauschgeschäft. Mit dem Mercosur

gibt es Freihandel und mehr Exporte nur, wenn der südamerikanische

Staatenbund im Gegenzug mehr Agrarprodukte in die Schweiz liefern

kann. Anstatt auf hohe Standards im Handel mit landwirtschaftlichen

Produkten zu setzen, verhandelt die Schweiz über eine Marktöffnung

für Billig-Importe, produziert unter bedenklichen Bedingungen für

Tier- und Umweltschutz. In einer neuen Publikation bewertet der

Schweizer Tierschutz STS die Produktionsbedingungen in der

Agroindustrie des Mercosur aus Tierschutzsicht.



Gerade fünf Monate sind vergangen seit dem deutlichen Votum der

Schweizer Stimmberechtigten für mehr Nachhaltigkeit bei

Lebensmittelerzeugung und -handel. Es war ein klares Bekenntnis zur

einheimischen Landwirtschaft. Dessen ungeachtet möchte der Bundesrat

ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten - Argentinien,

Brasilien, Paraguay, Uruguay - abschliessen, obwohl die dortigen

Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft vielen

Nachhaltigkeitskriterien klar widersprechen.



Eine Voraussetzung für den von Wirtschaftsminister und Wirtschaft

angestrebten Ausbau der Handelsbeziehungen ist die Erhöhung der

Einfuhrquoten für Fleisch und Futtermittel aus dem Mercosur in die

Schweiz. Der Schweizer Tierschutz STS hat über die

Produktionsbedingungen im Agrarsektor des Mercosur recherchiert.



Tier- und Umweltschutz auf bedenklich tiefem Niveau



Während Konsumentenschutzorganisationen hierzulande ein Verbot von

leistungsfördernden Hormonen und Antibiotika sowie gentechnisch

veränderten Futtermitteln in der Tiermast erkämpften, ist deren

Einsatz in Argentinien und Brasilien zulässig. Die industrielle

Landwirtschaft setzt dort auf Massentierhaltung, grossflächige

Monokulturen im Ackerbau und auf den Einsatz von Gentechnologie und

von Pestiziden. Die grosse Nachfrage nach Fleisch und Soja - auch aus

Europa und der Schweiz - beschleunigt eine Entwicklung, die Wälder in

horrendem Tempo vernichtet, erodierte und vergiftete Böden

hinterlässt und zu einem Biodiversitätsverlust in ganzen Landstrichen

führt.



Das Bild friedlich in den Weiten der Pampas heranwachsender Rinder

gehört mehr und mehr der Vergangenheit an. Was an Rindfleisch in

Südamerika produziert wird, ist meist kein Weidefleisch mehr. In

Brasilien und in Argentinien stehen immer mehr Tiere in Feedlots, in

riesigen, graslosen Pferchen, in ihrem eigenen Kot. Das ist

Intensivmast in Tierfabriken - nur ohne Dach.



Umfassende Tierschutzvorschriften zur Haltung von Rindern und

Schweinen sowie von Geflügel fehlen in der Gesetzgebung der

Mercosur-Staaten. Das Gros in der Schweiz verbotener Tierquälereien

in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung (z.B. andauernde

Anbindehaltung, Kastenstände, Vollspaltenböden, Käfighaltung,

Langzeittransporte) ist legal. In den Schlachthöfen sind teils

Betäubungsmethoden zugelassen, die hierzulande verboten sind. Eine

Beschränkung der Anzahl Tiere pro Stall bzw. pro Betrieb gibt es

nicht. Massentierhaltung in der Geflügel- und Rindermast ist eher

Regel als Ausnahme.



Dem Import aus Staaten in denen mit kaum Rücksicht auf Tier- und

Umweltschutz billig produziert wird, wo gesetzliche Vorschriften und

Tierschutzkontrollen fehlen, wo Grossbetriebe tausende Rinder mästen

und bis zu 1.4 Mio Legehennen halten, hätten die heimischen Bauern

wenig entgegenzusetzen.



