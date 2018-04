Nach 2 Tagen der Verluste kann sich der USD/JPY über 106,00 erholen. USD/JPY schaut auf US ISM Das Paar wird in einer schmalen Range gehandelt, da die Liquidität am heutigen Ostermontag gesenkt ist. Der sicherer Hafen des japanischen Yen erfreute sich während der letzten Tage an einer erhöhten Nachfrage, nach dem es in der vergangenen Woche zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...