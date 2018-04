Nachdem am Freitag israelische Soldaten 15 Demonstranten erschossen, fordert die UN eine unabhängige Untersuchung. Das lehnt Israel ab.

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat eine unabhängige Untersuchung der tödlichen Schüsse auf Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen abgelehnt. "Die israelischen Soldaten haben getan, was nötig war", sagte Lieberman am Sonntag im Armee-Hörfunk. Bei Protesten an der Grenze hatten israelische Soldaten am Freitag 15 Palästinenser erschossen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine unabhängige Untersuchung.

Zahlreiche Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, riefen dazu auf, eine weitere Eskalation zu verhindern. Die Gewalt sorgte auch für einen Schlagabtausch zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und Israels Regierungschef Netanjahu.

Dieser wies Kritik der Türkei zurück und schrieb auf Twitter, die Streitkräfte ...

