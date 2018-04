Unterföhring (ots) - Profi-Sport trifft auf Profi-E-Sport: In Joko Winterscheidts Samstagabend-Show "Beginner gegen Gewinner" werden jetzt Prominente zu Beginnern. Sie fordern im "RED NOSE DAY Spezial" (Samstag, 28. April, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) nationale und internationale Spitzensportler in ihren Paradedisziplinen heraus. Fußball-Weltmeister Mats Hummels betritt für die gute Sache den virtuellen Rasen und begibt sich gegen den Vize-Weltmeister und mehrfachen deutschen Meister in "FIFA 18", Kai "deto" Wollin, an der Spielekonsole in den scheinbar unfairen Wettkampf. Dazu stehen Mats Hummels drei Handicaps zur Auswahl, um seinen Kontrahenten im Duell zu schwächen.



Promis spielen für die gute Sache: Mit jedem gewonnenen Wettkampf gegen einen Profi erhöht sich der Jackpot und somit die Spendensumme zugunsten des RED NOSE DAY. ProSieben unterstützt den Verein RED NOSE DAY e.V. seit 2003 mit jährlichen Charity-Events. Die Spenden helfen Projekten und Einrichtungen für sozial benachteiligte Kinder.



"Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" - Samstag, 28. April, live, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: BeginnerGewinner



