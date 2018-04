Für 600 Euro eine Woche Urlaub auf dem Schiff? Das ist nur möglich, weil Reedereien an Steuern und Mitarbeiterlöhnen sparen. Und weil die Passagiere am Ende mehr Geld an Bord lassen, als sie denken.

Von Barcelona über Mallorca nach Rom, und das in nicht mal einer Woche? Das klingt nach dem perfekten Kreuzfahrttraum. Stressfrei durchs Mittelmeer, mit Cocktails am Pool und Ausflügen in die berühmtesten Städte entlang der Küste. Nur 599 Euro soll die Reise kosten, wirbt Anbieter Aida: Ein super Angebot zu Ostern, gültig nur noch wenige Stunden. Auf der Homepage läuft ein großer Countdown ab, der die Dringlichkeit der Entscheidung nochmal verdeutlicht.

Die Angebote wirken. Immer mehr Deutsche gehen auf Kreuzfahrt. 2,2 Millionen waren es 2017, das sind acht Prozent mehr als noch im Vorjahr. Nach den Amerikanern und den Chinesen zählen die Deutschen damit zu den größten Kreuzfahrtfans. Die großen Konzerne haben deshalb längst ihre eigenen Marken auf dem deutschen Markt etabliert. Hinter dem roten Kussmund von Aida steht der amerikanische Konzern Carnival, Tui Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Tui und Royal Caribbean.

Beide Marken funktionieren nach ein und demselben Konzept: Sie bieten Kreuzfahrten zum Niedrigpreis. Die Zeiten, als der Urlaub auf See den Wohlhabenden vorbehalten waren, als man mit dem Kapitän zum Abendessen zusammen saß, sind längst Vergangenheit. Eine Kreuzfahrt funktioniert heute nicht viel anders als eine Reise mit einem Billigflieger: Der Preis für die Reise ist günstig, doch die Extras bringen richtig Geld ein. Die Passagiere merken kaum, wie viel sie ausgeben. Gleichzeitig halten die Unternehmen ihre Steuerquoten und auch die Gehälter der Crew so niedrig wie möglich - und machen so ordentlich Profit. Die Kreuzfahrtreedereien schreiben Gewinne, von denen andere Branchen nur träumen.

Und das trotz der Traumreisen zum Schleuderpreis. Mit den günstigen Preisen wollen Aida, Tui und Co noch mehr Passagiere auf ihre Schiffe locken. Doch Wettbewerb zwischen den einzelnen Reedereien findet nur so lange statt, wie sich die Kunden noch über ihre Reisemöglichkeiten informieren und auf der Suche nach dem passenden Schiff sind. Der Preis zählt dann zu den wichtigsten Kriterien. Also versuchen Tui, Aida und Co den Grundpreis für die Reise möglichst gering zu halten.

An Bord aber herrscht ein anderes Machtverhältnis: Hier ist der Kunde der Reederei ausgeliefert. An Bord hat sie das Monopol über Getränke, über die Mahlzeiten, über das Freizeitangebot und die Ausflüge. Hier kann sie so viel Geld verlangen wie sie will. Der Kunde muss zahlen - oder verzichten.

Doch verzichten wollen die meisten Menschen in ihrem Urlaub nicht. Sie sind im Entspannungsmodus und achten weniger auf ihr Geld. Deshalb geben sie auch schnell drei Euro für eine Flasche Wasser aus. Bargeld brauchen sie auf vielen Schiffen ...

