Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,2331 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitag. Vergangene Woche hatte der Eurokurs seit dem Wochenhoch am Dienstag bei 1,2476 Dollar im Zuge einer Dollar-Stärke nach überraschend guten Konjunkturdaten wieder verloren. Diese Woche dürfte für Investoren das ...

