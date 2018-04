Die schwächere Stimmung gegenüber dem Dollar trägt zum Aufwärtstrend des EUR/USD bei und so kann dieser am Tageshoch von 1,2340/50 notieren. EUR/USD Fokus auf US ISM Das Paar kann seine Gewinne von Freitag ausbauen, doch noch findet der Handel am unteren Ende der Range im Bereich um 1,2350 statt, wo sich auch die kurzfristige Unterstützungslinie vom ...

