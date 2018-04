Trotz des verlängerten Wochenendes gingen die US-Börsen am Donnerstag gestärkt aus dem Markt. Dabei gewann der Dow Jones Industrial knapp 1,7 Prozent an Wert. Damit lösen sich die Indexstände zunehmend von ihrem Jahrestief - die Bodenbildung schreitet voran. Gute Voraussetzungen also für den Start in das neue Quartal. Von Manfred Ries

