US-Präsident Trump und Japans Ministerpräsident Abe treffen sich Mitte April zu Gesprächen. Es soll um Strafzölle und Nordkorea gehen.

US-Präsident Donald Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe werden Mitte April in Florida über Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm sowie die angekündigten Stahl-Strafzölle beraten. Abe werde am 17. und 18. April zu Gast in Mar-a-Lago sein, kündigte das Weiße Haus am Montag an. Abe sagte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...