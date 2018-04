Der Eurokurs hat sich am Montag bei dünnem Handel kaum verändert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2331 US-Dollar und damit soviel wie am Vormittag. Die Europäische Zentralbank setzte wegen der Osterfeiertage keinen Referenzkurs fest. Am Donnerstag hatte er bei 1,2321 (Mittwoch: 1,2398) Dollar gelegen. Der Dollar hatte damit 0,8116 (0,8066) Euro gekostet.

In Europa sind alle wichtigen Börsen geschlossen. So konnten weder enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten noch der eskalierende Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigen Staaten für Bewegung sorgen./he

ISIN EU0009652759

AXC0051 2018-04-02/16:43