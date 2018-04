1:0 für Rexi Gastautor: Günter Luntsch über Rexi vs. Kovats. Als es A-tec noch besser ging, hatten wir einmal eine HV im Hilton Wien-Mitte, der Höhepunkt der Veranstaltung waren die Hendlhaxn am Buffet. Es waren genug Hendlhaxn für alle da, die Frau hinter mir hat die restlichen paar Hendlhaxn fein säuberlich in eine Serviette eingewickelt. "Für den Rexi! Der frisst sie so gerne!" Ich warnte sie: "Hendlhaxn sind gefährlich für Hunde, die können dran ersticken!" Sie beruhigte mich: "Keine Angst, der Rexi nagt sie ganz vorsichtig ab, der passt schon auf!" Mittlerweile hatte sich noch jemand in der Schlange eingefunden. Gleich hinter der Frau, mit der ich über artgerechte Ernährung für...

Den vollständigen Artikel lesen ...