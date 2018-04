Spotify schafft, was sich viele von der Digitalisierung versprechen: ein perfekt personalisiertes Produkt anzubieten. Davon können andere lernen.

Donnernder Applaus ertönt, als Daniel Ek, schwarzer Anzug, weiße Turnschuhe, seine Präsentation an der Wall Street beendet. Zwei Stunden lang hat er vor Investoren, Analysten und Musikmanagern erklärt, warum Spotify an die Börse geht. Viele, die ihm zujubeln, haben Ek lange bekämpft: Vor zwölf Jahren gründete der Schwede den Streamingdienst. Als einer, der aus Stockholms Hackerszene kam, verkörperte der damals 25-Jährige genau jene Gefahr, die die Labels im Internet verorteten. Dort, wo sich Songs binnen Sekunden raubkopieren und milliardenfach verbreiten ließen - auf Kosten der Musikindustrie.

Wenn Spotifys Aktien am 3. April an die Börse kommen, wird es bis zu 15 Milliarden Euro wert sein - und die einst totgesagte Musikbranche das fünfte Jahr in Folge steigende Umsätze feiern. Nicht trotz, sondern wegen der Idee, mit der Ek den Labels einst solchen Schrecken einjagte: "Wenn die Kunden eure CDs kopieren, verkauft ihnen eine Flatrate und lasst sie selbst entscheiden, was sie wann wo wie oft hören wollen!"

Spotify, sagt der US-Analyst und Exlabelmanager Bob Lefsetz, mache genau das Gegenteil der Labels, die Kunden zwangen, 15 Dollar für ein Album auszugeben, um zwei gute Songs zu hören. "Sie schauen dir zu, lernen, was du willst - und bauen es dann."

So schafft der Streamingdienst, was viele sich von der Digitalisierung versprechen - aber kaum jemand kann: dem Kunden stets genau das zu bieten, was der gerade haben möchte. "Es gibt wohl kein Unternehmen, das seine Kunden so genau kennt wie Spotify", sagt der Analyst Gene Munster, "und keines, das sein Produkt auf Basis dieser Kenntnisse so konsequent personalisiert." Deshalb lohnt sich ein Blick auf Spotify auch für jene, die sich nicht mit Musik auskennen. Die Vorgehensweise des Streamingdienstes taugt als Schablone für die Art und Weise, wie Angebote in einer immer digitaleren Welt geschneidert werden müssen. Wie findet ein Unternehmen heraus, was Kunden wirklich wollen? Und wie baut es ein Produkt, für die diese bereit sind, knapp zehn Euro monatlich zu zahlen.

Einer, der Antworten auf diese Fragen weiß, ist der Amerikaner Dan Savaz. Er leitet bei Spotify ein Team aus mehreren Hundert Spezialisten, die nur Kundendaten erfassen, sortieren, auswerten. "Die TV-Branche mutmaßt nur, ob ihr Programm ankommt, indem sie Quoten ermitteln lässt, aber Einschaltquoten basieren auf stichprobenartigen Umfragen", sagt Savaz, "wir erfassen jeden einzelnen der 159 Millionen Kunden, und wir fragen sie nicht, wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...