Donald Trump hat nach russischen Angaben Präsident Putin nach Washington eingeladen. Das Weiße Haus äußert sich zurückhaltend.

US-Präsident Donald Trump hat den russischen Staatschef Wladimir Putin nach Kremlangaben zu einem Treffen nach Washington eingeladen. Trump habe dies bei einem Telefonat mit Putin am 20. März getan, sagte Kremlberater Juri Uschakow am Montag in Moskau. Beide Seiten hätten aber keine Zeit gehabt, mit den Vorkehrungen für ein Treffen zu beginnen, bevor die USA zusammen mit Großbritannien und weiteren Verbündeten Strafmaßnahmen gegen Russland wegen der Vergiftung des früheren Spions Sergej Skripal in England verhängten.

Damals war lediglich bekannt ...

