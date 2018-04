An der Wall Street geraten Tech-Aktien erneut unter Druck. Tesla-Papiere fallen fast um acht Prozent, die Amazon-Aktie gibt fünf Prozent nach.

Die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla sind am Montag an der New Yorker Börse um fast acht Prozent eingebrochen. Wall-Street-Analysten rechneten damit, dass der Konzern des Milliardärs Elon Musk diese Woche Produktionszahlen für die Limousine Model 3 bekanntgeben wird, die hinter den selbst gesteckten Zielen des Unternehmens erneut zurückbleiben.

Auch die Papiere von Amazon geraten unter Druck. Grund dafür war die Kritik von US-Präsident Donald Trump. Das Papier des weltgrößten Onlinehändlers gab bis Montagmittag in New York um fast fünf Prozent auf 1378 Dollar nach. Trump schrieb auf Twitter, die US-Post verliere durch Amazons Gestaltung der Versandgebühren Geld und drohte: "Das wird sich ändern."

Amazon ...

