Chinas Caixin-Einkaufsmanagerindex fällt im März

Der von dem Medienunternehmen Caixin und den Marktforschern von Markit ermittelte Index fiel im März Monat auf 51,0 von 51,6 Punkten im Februar. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg dagegen im März auf 51,5 von 50,3 Punkten im Februar. Allerdings wurden die Februar-Daten vom chinesischen Neujahrsfests negativ beeinflusst, denn die Fabriken des Landes waren feiertagsbedingt mehrere Tage geschlossen.

Tankan-Index fällt leicht zurück

Die Stimmung der großen japanischen Industriekonzerne hat sich im ersten Kalenderquartal dieses Jahres leicht eingetrübt. Der von der Bank of Japan ermittelte Tankan-Index sank in den drei Monaten von Januar bis März auf einen Wert von 24 von 25 im Dezember-Quartal. Volkswirte hatten auch für das erste Kalenderquartal 2018 einen Stand von 25 erwartet. Ursächlich für den Rückgang seien die Aufwertung des Yen, die Kursverluste an den Aktienmärkten und die jüngst von den USA beschlossenen Strafzölle.

China verhängt angedrohte Strafzölle auf 128 US-Produkte

Im Handelsstreit mit den USA hat China als Vergeltungsmaßnahme Strafzölle auf 128 US-Produkte verhängt. Betroffen seien Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) betroffen, darunter Obst und Schweinefleisch aus den USA. Die chinesische Regierung reagiert damit auf die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium.

Post weist Kritik an Weitergabe von Kundendaten für Wahlkampf zurück

Die Deutsche Post wehrt sich gegen Kritik an der geschäftsmäßigen Weitergabe von Kundendaten zu Wahlkampfzwecken. Die Tochterfirma Deutsche Post Direkt GmbH speichere und verarbeite personenbezogene Daten bei strikter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes, teilte die Post mit. Auch CDU und FDP, die den Service im letzten Bundestagswahlkampf genutzt hatten, wiesen die von der "Bild am Sonntag" erhobenen Vorwürfe zurück.

Audi will Absatz in China bis 2023 verdoppeln

Audi will den Absatz in China in den kommenden sechs Jahren verdoppeln. "2023 möchten wir in China 1,2 Millionen Autos verkaufen", sagte Audi-Vertriebschef Bram Schot der Automobilwoche. 2017 hatte Audi in seinem wichtigsten Einzelmarkt 597.000 Fahrzeuge verkauft.

Osram will fürs automatisierte Fahren stärker in Start-ups investieren

Osram will seine Partnerschaften mit Start-ups erweitern und so zu einem führenden Technologie-Anbieter für optische Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen für autonome Fahrzeuge werden. "Wir geben derzeit zur Sichtung von Start-ups einen zweistelligen Millionenbetrag aus. Aber wenn etwas Größeres kommt, wollen wir natürlich ganz anders einsteigen", sagte Osram-Technikvorstand Stefan Kampmann der Automobilwoche.

Weitere Streiks bei Air France am 10. und 11. April

Nach drei Streiktagen im Februar und März riefen die Gewerkschaften bei Air France Besatzungen und Bodenpersonal zu einem zweitägigen Ausstand am 10. und 11. April auf. Zwei weitere Streiktage sind bereits am kommenden Dienstag und Samstag geplant. Am Montagabend beginnt in Frankreich zudem eine dreimonatige Streikphase bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF.

AfD und Grüne erstmals seit Jahresbeginn wieder gleichauf - Emnid

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verliert die AfD einen Zähler gegenüber der Vorwoche und kommt nun auf 12 Prozent. Die Grünen liegen unverändert bei 12 Prozent. CDU/CSU erreichen erneut 34 Prozent, die SPD kommt wie in der Vorwoche auf 18 Prozent. Leicht um einen Punkt zulegen kann die Linke, die nun 11 Prozent erreicht. Die FDP verliert einen Zähler und sinkt auf 8 Prozent.

Markit: US-Industrie gewinnt an Fahrt

Die US-Industrie ist im März stärker in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 55,6 Punkte von 55,3 im Vormonat. Im Zuge des ersten Ausweises war allerdings ein Indexanstieg auf 55,7 Punkte berichtet worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

US-Industrie meldet besser laufende Geschäfte

Die US-Industrie lag im März weiter auf Expansionskurs. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) fiel der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 59,3 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 59,8 vorhergesagt, nachdem im Vormonat der viel beachtete Index wider Erwarten auf 60,8 Zählern gestiegen war.

