Schlechte Vorgaben aus den USA könnten auch morgen bei Aixtron zu weiteren Kursabschlägen führen. So notiert aktuell der NASDAQ 100 mit über 3,6 Prozent im Minus und der Ausverkauf im TecDAX wird sich aller Voraussicht fortsetzen.Aus chart-technischer Sicht rückt jetzt die 15-Euro-Marke für Aixtron ins Blickfeld. Wird diese auf Schlusskursbasis unterboten droht ein Abverkauf bis in den Bereich der 13-Euro-Marke. In diesem Preisbereich kann nach einem ...

