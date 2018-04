US-Staatsanleihen sind am Montag im Handelsverlauf ins Plus gedreht. Marktteilnehmern zufolge waren Anleger angesichts der herben Verluste an den US-Aktienmärkten auf der Suche nach "sicheren Häfen". Dazu werden unter anderem auch Anleihen gezählt.

Zweijährige Papiere gewannen 2/32 auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,24 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 auf 99 25/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 3/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,73 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 3/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,97 Prozent./he

AXC0063 2018-04-02/21:03