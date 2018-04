Die Intel-Aktie hat stark an Wert verloren. Grund sind Apples Pläne, eigene Chips herzustellen. Auch wenn die noch recht vage sind.

Ein Medienbericht, wonach Apple ab dem Jahr 2020 eigene Prozessoren in seinen Mac-Computern einsetzen will, hat die Aktie des Chip-Riesen Intel am Montag auf Talfahrt geschickt. Das Papier verlor im späten US-Handel zeitweise rund neun Prozent.

Apple nutzt seit über einem Jahrzehnt Intel-Chips in seinen Macs, während in Mobil-Geräten wie iPhones und iPads Prozessoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...