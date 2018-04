Die erste Lieferung von Zespri-Kiwis der Saison hat den Hafen von Tauranga am Wochenende verlassen, da die Kiwi-Ernte in Neuseeland beginnt. Die "Klipper Stream" wurde am Donnerstag beladen und wird sich auf den Weg nach China machen, wie Zespri und medien berichten. Foto © Zespri Das in Mount Maunganui ansässige Kiwi-Marketingunternehmen Zespri erwartet, dass der...

Den vollständigen Artikel lesen ...