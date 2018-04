Manch einer wird in den vergangenen Tagen wehmütig an den März 2017 zurückgedacht haben. Zahlreiche Sonnenstunden hatten die Temperaturen steigen lassen und zu einem frühen Start der deutschen Spargelsaison geführt. Ganz anders in diesem Jahr. Bildquelle: Shutterstock.com Der März kam vielfach winterlich daher, so dass der Spargel selbst unter Dreifachabdeckungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...