Amazons Unternehmen in Frankreich gab diese Woche eine Handelspartnerschaft mit dem französischen Einzelhandelsgiganten Monoprix für den Start der Lieferung von Lebensmitteln über Prime Now in Paris und seinen Vororten in diesem Jahr bekannt. Amazon Prime-Now-Lieferung. Foto © Amazon Die Lebensmittelprodukte von Monoprix, darunter seine Eigenmarkenwaren und Obst und...

Den vollständigen Artikel lesen ...