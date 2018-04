Konventionelle Bananen machen noch den Großteil der Produktion aus, aber Dole, Del Monte und Chiquita berichteten alle fortlaufende Investitionen in die Bio-Produktion, wie The Packer mitteilt. Bio-Bannen und besondere Bananen wecken weiter die Neugier der Einkäufer. Bildquelle: Shutterstock.com Die Bio-Bananenverkäufe wachsen nicht nur jedes Jahr weiter, das Interesse an...

Den vollständigen Artikel lesen ...