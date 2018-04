"Wiesbadener Kurier" zu Post-Daten:

"Nun also die Deutsche Post. Diese hat anhand ihrer Kundendaten Parteien Empfehlungen gegeben, wo diese um Wähler buhlen sollten. Ein Skandal? Eher nicht. Politiker wollen wissen, wie das Volk tickt und wie sie es für sich gewinnen können. Es wäre verwunderlich, wenn sie dabei nicht die modernsten Mittel einsetzen würden. Die Post wertet ihre Daten aus und lässt gegen Entgelt ihre Kunden davon profitieren. Das werden einige moralisch verwerflich finden. Aber, sorry, da ist doch einiges an Sozialromantik dabei. Daten sind eines der großen Geschäfte unserer Zeit. Die Einschätzung eines Wohnumfeldes durch die Post ist da ein eher harmloses Vergehen."/ra/DP/he

