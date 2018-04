"Nürnberger Nachrichten' zu Gaza/Gewalt:

"Seht her, wie brutal Israel vorgeht - so lautet ein Ziel der Kampagne. Ja, Israel geht brutal vor. Aber das Land verteidigt sich gegen Feinde, die es ausradieren möchten. Das Ziel der Proteste - die Rückkehr der in der Tat 1946 vertriebenen Palästinenser - ist völlig unrealistisch, es würde auf das hinauslaufen, was die Hamas will: das Ende Israels, wie es heute existiert. Die maßgeblichen Akteure auf beiden Seiten wollen keine Annäherung und setzen auf Härte. Ein riskantes Vorgehen. Die Verzweiflung in Gaza wächst; die Menschen dort sehnen sich nach Signalen für etwas bessere Lebensverhältnisse. Die verweigert Netanjahu. Und die Hamas macht ihm diese Härte leicht."/ra/DP/he

AXC0005 2018-04-03/05:35