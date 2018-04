Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte bei Amazon im hessischen Bad Hersfeld zum Streik aufgerufen. Beginnend mit der Nachtschicht sollten die Mitarbeiter am Dienstag die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit. Mit der Spätschicht am Abend soll der Streik am größten deutschen Versandlager-Standort von Amazon enden. Verdi rechnet damit, dass sich rund 500 Beschäftigte an dem Streik beteiligen. Die Gewerkschaft fordert seit Jahren, dass Amazon die Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels anerkennt. Der US-Konzern, der bundesweit mehr als 12 000 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt, lehnte das bislang ab./cpe/DP/stk

ISIN US0231351067

AXC0012 2018-04-03/05:50