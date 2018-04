Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Wer gesunde Zähne hat, kann sich freuen. Nicht nur, weil man damit gut zubeißen kann und weil sie toll aussehen. Den wichtigsten Grund für gesunde Zähne verrät Ihnen Petra Terdenge:



Sprecherin: Intakte Zähne wirken sich positiv auf unseren ganzen Körper aus. Schlechte Zähne hingegen belasten die Gesundheit, sagt Christian Krumm von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Christian Krumm: 23 sec.



"Jeder weiß, dass Probleme mit den Zähnen unangenehm und schmerzhaft sein können. Aber dauerhafte Entzündungen im Zahnbett, also bei einer Parodontitis, können auch entzündliche Reaktionen im ganzen Körper verursachen. Man weiß heute, dass Zusammenhänge mit Diabetes, Krebs oder auch Alzheimer bestehen. Deshalb sind gesunde Zähne eine wichtige Voraussetzung, damit man sich vor solchen Krankheiten schützen kann."



Sprecherin: Die wichtigste Maßnahme für gesunde Zähne ist das Zähneputzen:



O-Ton Christian Krumm: 22 sec.



"Zweimal täglich zwei Minuten sollten es schon sein, wobei es egal ist, ob man eine elektrische oder eine herkömmliche Handzahnbürste verwendet. Nach Gebrauch sollte man die Zahnbürste in jedem Fall gut ausspülen, mit dem Kopf nach oben in ein Glas stellen, damit sie gut abtrocknen kann und sich keine Keime bilden. Etwa alle drei Monate sollte man sich eine neue Bürste oder einen neuen Bürstenkopf gönnen."



Sprecherin: Das Zähneputzen muss keine reine Pflichterfüllung sein - mit der richtigen Zahncreme kann es sogar zum Geschmackserlebnis werden:



O-Ton Christian Krumm: 17 sec.



"Zahnpasta muss in erster Linie schmecken, weil man sie sonst nicht benutzt. Ein Fluorid-Zusatz ist empfehlenswert, der schützt vor Karies. Bei empfindlichem Zahnfleisch greift man besser zu sensitiven Produkten, die einen niedrigeren Gehalt an Putzpartikeln haben und dadurch das Zahnfleisch nicht mehr reizen."



Abmoderationsvorschlag:



Nach dem Putzen sollte man täglich Zahnseide oder Interdentalbürsten verwenden, empfiehlt die "Apotheken Umschau". Damit bekommt man auch die engen Zwischenräume zwischen den Zähnen gründlich sauber.



