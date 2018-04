Nach 15 Monaten unter Präsident Donald Trump finden sich die USA in einer Art Würgegriff Chinas wieder. Wie konnte es so weit kommen - und wie sollte die Reaktion aussehen?

Die vergangenen Tage waren an Ereignissen nicht arm, die als Weichenstellung für die globale Ordnung der Zukunft betrachtet werden können. Da ist zum einen der Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in China. Zum anderen die Ausweisung russischer Diplomaten durch viele westliche Länder, eine Allianz, an deren Spitze sich die Vereinigten Staaten von Amerika gesetzt haben. Diese vordergründig politischen Ereignisse sind Ausdruck des Wunsches, die wirtschaftlich dominante Macht zu werden.

Die Volksrepublik China sucht den Schulterschluss mit Nordkorea, das im Konflikt um Atomwaffen nun zu Kompromissen bereit scheint. Ein möglicherweise anstehendes Treffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump im Mai schien China, das Ambitionen hat, auf der Weltbühne die Hauptrolle zu spielen, zu einem Statisten zu degradieren. Peking hat sich zurück ins Gespräch gebracht. Nordkorea nutzt dies, um von beiden Seiten einen guten Deal angeboten zu bekommen. Die mit Embargo belegte Steinzeit-Diktatur braucht einerseits die Hilfe Chinas. Sie muss sich aber andererseits, sollte es zur Entspannung mit der Weltgemeinschaft kommen, auch der Hilfe der USA und ihrer Alliierten versichern, um nicht völlig zu verarmen.

Die Volksrepublik selbst ist, so stark sie auch im Moment auftreten mag, darauf angewiesen, im Konzert der Mächte mitzuspielen. Eine Solo-Rolle kann die kommunistische Führung nicht wirklich erstreben, aus eigenem Interesse: Nichts, was an Wirtschaftsdaten aus dem Land gemeldet wird, kann überprüft werden. Weder vom Ausland, noch innerhalb des Landes selber, wo die Erreichung von Planzielen die Grundlage für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...