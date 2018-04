Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE POST - Nach dem Facebook-Skandal werden nun auch die Datengeschäfte der Deutschen Post hinterfragt. CDU und FDP hatten sich im Wahlkampf von einer Tochterfirma der Post Datenanalysen für ihren Wahlkampf liefern lassen. Thomas Jarzombek, Digitalexperte der Unionsfraktion, warnte jedoch davor, Post und Facebook gleichzusetzen. Der Bonner Konzern betonte zudem, alles entspreche dem deutschen Datenschutzrecht. (SZ S. 5)

BLOHM + VOSS - Die Hamburger Werft Blohm + Voss hat gute Chancen, die nächste Fregatten-Generation für die deutsche Marine zu bauen. Das Unternehmen ist über einen Verbund mit der niederländischen Werftengruppe Damen an dem Bieterverfahren für den Bau von vier Mehrzweck-Kampfschiffen des Typs MKS 180 beteiligt. (FAZ S. 23)

RHEINMETALL - Die Briten steigen nach knapp 15 Jahren wieder in das von zwei deutschen Konzernen dominierte Radpanzerprojekt Boxer ein. Damit deutet sich für Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann ein weiterer Riesenauftrag an, nachdem sich erst jüngst auch Australien für den Boxer entschieden hat. Die Briten haben nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium aber die klare Vorstellung, dass mindestens 60 Prozent der Wertschöpfung bei der Produktion des Panzers durch Firmen in Großbritannien abgewickelt werden. (Welt S. 11)

GENERALI - Generali Deutschland erwägt den Verkauf von vier Millionen Lebens-Policen. Das stößt auf den Widerstand der eigenen Belegschaft. Generali-Konzernbetriebsratschef Ulrich Effenberg fordert im Handelsblatt, dass die Politik sich einmischt. (Handelsblatt S. 28)

AXA - Thomas Buberl, der deutsche Chef des französischen Versicherungskonzerns Axa, ist überzeugt, dass sich der Milliardenkauf des US-Rivalen XL auszahlen wird. "Wir verändern die Axa", sagte er in einem Interview. "Heute ist sie von der Lebensversicherung dominiert und hängt damit von der Entwicklung der Zinsen und der Kapitalmärkte ab. Künftig ist die Übernahme von Versicherungsrisiken entscheidend, das haben wir viel mehr selbst in der Hand". "Wir haben eine klare Strategie. Wir wollen die Komplexität in unserem internationalen Geschäft reduzieren und uns nicht mehr auf 64 Länder konzentrieren, sondern auf die 16 wichtigsten, zu denen natürlich die Axa Deutschland gehört". (SZ S. 20)

KUWAIT AIRWAYS - Weil Kuwait Airways keine Israelis befördert, droht Verkehrsminister Andreas Scheuer der Fluggesellschaft mit Konsequenzen für den Betrieb in Deutschland. Das Auswärtige Amt fürchtet dadurch schwere Schäden für die Beziehungen zu Kuwait. Der Antisemitismus-Vorwurf ist nach Ansicht der Diplomaten verfehlt. Ursache für den Beförderungsausschluss sei der offizielle Kriegszustand zwischen Israel und Kuwait. (Handelsblatt S. 6)

FORD - Der anstehende Brexit hat Ford Europa das Ergebnis verdorben. Ford-Deutschlandchef Gunnar Herrmann glaubt im Interview mit dem Handelsblatt trotzdem, dass seinem Unternehmen nicht dasselbe Schicksal wie Opel droht. (Handelsblatt S. 18)

