Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUFSICHTSRÄTE - In den Aufsichtsräten deutscher Konzerne steht dieses Jahr ein Generationswechsel ungeahnter Größenordnung an: 190 Posten sind allein in den 30 DAX- und 50 MDAX-Unternehmen zu besetzen - fast ein Drittel der gesamten Kapitalseite. Im nächsten Jahr geht der große Wechsel mit 156 Mandaten auf hohem Niveau weiter. Dieses Superwahljahr kann die Wirtschaft nutzen, um sich längst notwendige Expertise einzukaufen. (Handelsblatt S. 4)

VERBRAUCHER - Der anhaltende Wirtschaftsaufschwung in Deutschland lässt die Verbraucher optimistischer werden. Das HDE-Konsumbarometer legte im April weiter zu. Der Grund: Die Verbraucher erwarten in den kommenden drei Monaten spürbar höhere Einkommen. Das Handelsblatt Research Institute (HRI) berechnet das Barometer exklusiv für den Handelsverband HDE. (Handelsblatt S. 9)

CLOUD ACT - Mit seinem "Cloud Act" zur Online-Durchsuchung hat US-Präsident Donald Trump seine transatlantischen Partner offenbar überrascht. "Unsere Experten befassen sich mit der Materie", hieß es einsilbig im Bundesinnen- sowie im Bundesjustizministerium auf Anfrage. Maßnahmen anderer Staaten würden aber grundsätzlich nicht kommentiert. Die EU-Kommission gerät durch den US-Aktionismus mit ihrem eigenen Vorschlag für den grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen Beweismitteln unter Druck. Die USA hatten den Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) kürzlich unerwartet rasch verabschiedet. Das Gesetz soll der Bekämpfung schwerer Straftaten dienen und regelt den staatlichen Zugriff auf im Ausland gespeicherte Daten. Darunter fallen etwa E-Mails, Online-Chats, Facebook-Einträge, Flickr- oder Instagram-Fotos sowie Snapchat-Videos. Datenschützer zeigten sich bereits alarmiert. (Handelsblatt S. 10)

ALBANIEN - Albaniens Premierminister Edi Rama will rasch über einen Beitritt seines Landes zu Europäischen Union verhandeln und betont in einem Interview die Fortschritte - auch im Kampf gegen Drogen. Es sei paradox, "dass Albanien nicht in der EU ist", sagte er. (Welt S. 6)

April 03, 2018 00:25 ET (04:25 GMT)

