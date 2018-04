Chinas Reaktion auf Trumps Importzölle verunsichern Anleger. Der Leitindex notiert vor dem Börsenstart mehr als 100 Punkte tiefer.

Neues Quartal, alte Sorgen: Dass China die jüngst von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle mit höheren Einfuhrzöllen auf US-Produkte kontert, schürt bei Anlegern Ängste vor einem Handelskrieg.Das lässt sich auch vorbörslich an den Dax-Notierungen ablesen. Gegen 6.45 Uhr notiert das deutsche Börsenbarometer mit 11.984 Zählern mehr als 100 Punkten tiefer gegenüber dem Handelsschluss der vergangenen Woche.

Der Dax stieg am letzten Handelstag des ersten Quartals um 1,3 Prozent auf 12.096 Punkte, was seine Quartalsbilanz mit einem Minus von 6,4 Prozent aber nur ein wenig verbesserte. Auch die neue Handelswoche ist verkürzt: am Ostermontag bleiben die Börsen unter anderem in Frankfurt, Zürich und London geschlossen.

In den USA hingegen wurde schon ab Ostermontag wieder gehandelt. Die wichtigsten US-Aktienindizes sind deutlich abgesackt. Der Dow Jones Industrial ...

