The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0024683192 CITIGROUP INC.06-21FLRMTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A161U72 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA ZZY2 XFRA DE000DB5EVA0 DT.BANK MTN 11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6DZG7 DEKABANK DGZ IHS.S.5027 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0PM23 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QKV4 LBBW TKA SOLV STZ 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QLE8 LBBW ALV SYNT STZ 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QLF5 LBBW ARRB SOLV STZ 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QLG3 LBBW DAI SYNT STZ 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB20J7 LBB PF.S.416 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P821 LBBW VOW3 SYNTHIA 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P839 LBBW ALV SYNTHIA 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P938 LBBW ALV SYNTH STZ 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q902 LBBW LXS SYNT STZ 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q910 LBBW CEC SYNTHIA 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9G9 LBBW ARRB SOLV STZ 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9H7 LBBW DAI SYNT STZ 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9J3 LBBW LXS SYNTHIA 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9Y2 LBBW ARRB SOLV STZ 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QZX8 LBBW ALV SYNT STZ 13/18 BD01 BON EUR N

CA MOHE XFRA FR0011033232 LVMH 11/18 MTN BD01 BON EUR N

CA TMQN XFRA US89236TCX19 TOYOTA MOTOR CRD 2018 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0QZR0 LBBW ARRB SOLV STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QZZ3 LBBW GEC SYNT STZ 13/18 BD02 BON EUR N