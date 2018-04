FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ABJA XFRA US0003752047 ABB LTD ADR/1 SF 2,50

RLX XFRA GB0032654641 POLEMOS PLC LS-,0001

NTP XFRA SE0002575340 NEUROVIVE PHARM. AK

OA2 XFRA US6821591087 ON ASSIGNMENT DL-,01