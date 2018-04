Medienmitteilung

Führungswechsel im Supply Chain Management von DKSH

Christopher Pollard, Head Supply Chain Management, verlässt DKSH, um sich neuen Herausforderungen ausserhalb des Unternehmens zu widmen.

Zürich, Schweiz, 3. April 2018 - Christopher Pollard war Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von DKSH und Head Supply Chain Management seit Februar 2016. DKSH dankt Christopher Pollard für seine Beiträge während seiner Amtszeit und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Christopher Pollard tritt per sofort aus der erweiterten Geschäftsleitung und aus dem Senior Executive Team zurück. Daniel Culverhouse, Vice President, Supply Chain Center of Excellence, wird ad interim die Leitung des Bereichs Supply Chain Management übernehmen.

Profil DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Wie der Begriff "Marktexpansionsdienstleistungen" sagt, ist DKSH ein Dienstleister, der anderen Unternehmen und Marken dabei hilft, in neue oder bereits existierende Märkte zu expandieren. DKSH, seit 2012 an der SIX Swiss Exchange kotiert, ist weltweit tätig und hat den Hauptsitz in Zürich. Mit 825 Niederlassungen in 37 Ländern - 800 davon in Asien - und 31,970 Mitarbeitern hat DKSH im Geschäftsjahr 2017 einen Nettoumsatz von CHF 11.0 Milliarden erwirtschaftet.

Das Unternehmen bietet massgeschneiderte, integrierte Lösungen im Bereich Sourcing, Marketing, Vertrieb, Distribution sowie Kunden- und Reparaturdienst an. DKSH stellt seinen Geschäftspartnern fachliche Expertise sowie eine gut eingespielte Infrastruktur vor Ort zur Verfügung und kann auf ein umfassendes Distributionsnetzwerk zurückgreifen. Die Geschäftsaktivitäten sind in vier spezialisierte Geschäftseinheiten gegliedert, die die industriespezifischen Kompetenzfelder von DKSH widerspiegeln: Konsumgüter, Pharma, Spezialrohstoffe und Technologie.

DKSH wurde 1865 gegründet. Als Schweizer Unternehmen ist DKSH aufgrund der langen Firmentradition tief im asiatischen Raum verwurzelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

DKSH Holding Ltd.

Till Leisner

Head, Group Investor & Media Relations

Telefon +41 44 386 7315

(till.leisner@dksh.com: mailto:till.leisner@dksh.com)

Dominique Nadelhofer

Manager, Group Media Relations

Telefon +41 44 386 7228

(dominique.nadelhofer@dksh.com: mailto:dominique.nadelhofer@dksh.com)