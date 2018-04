Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,2307 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch unter der Marke von 1,23 Dollar notiert. Am Ostermontag war der Euro trotz schwacher US-Konjunkturdaten etwas unter Druck geraten. Auch zum Franken zeigte sich die Gemeinschaftswährung mit 1,1758 CHF etwas ...

