Unter diesem Gesichtspunkt projektierte der Drucklufttechnik-Spezialist Unimatic für ein norddeutsches Unternehmen aus dem Bereich der Erdölchemie eine neue Druckluftstation. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und verarbeitet diverse Raffinerieprodukte zu hochwertigen Grundstoffen und Additive, die unter anderem in der Chemieindustrie sowie in der Pharmaproduktion und bei der Herstellung von Konsumgütern zum Einsatz kommen. Das weitläufige Areal verfügt über zwei Druckluftnetze: Eins versorgt die pneumatischen Armaturen und Stellglieder mit Instrumentenluft (I-Luft). Das andere stellt Arbeitsluft (A-Luft) für unterschiedliche Anwendungsfälle bereit.

Als die Kompressorenhalle, in der die Arbeitsluft erzeugt wurde, für andere Zwecke genutzt werden sollte, entschieden sich die Verantwortlichen für die Investition in eine neue, energiesparende Druckluftstation. Unimatic betreut bereits an einem anderen Standort des Anwenders die Drucklufterzeugung und -aufbereitung und erhielt daher auch den Auftrag für dieses Projekt. Die Aufgabenstellung beinhaltete auch die Planung von Anlagen der pneumatischen und elektrischen Automatisierungstechnik.

Hoher Wirkungsgrad über großen Regelbereich

Die Ingenieure entschieden sich für den Einsatz von drei drehzahlgeregelten, öleingespritzten Compair-Schraubenkompressoren vom Typ L 75 RS mit einem erzeugbaren Volumenstrom von 2,4 - 13,5 m³/min. "Diese Verdichter arbeiten über einen breiten Drehzahlbereich mit hohem Wirkungsgrad", erklärt Thorsten Bockelmann, Technischer Direktor von Unimatic. "Deshalb können gut jeweils ...

