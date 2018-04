Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW nach einem Investorentreffen von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. BMW sei am besten vorbereitet für den grundlegenden Umbau der großen Automobilhersteller, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Münchener dürften bei wichtigen Kennziffern wie der Profitabilität, den Barmitteln und dem risikogewichteten Kapitaleinsatz in der Branche führend bleiben./bek/gl

Datum der Analyse: 03.04.2018

