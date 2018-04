SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag auf breiter Front gen Süden. Wie schon am Vortag sind es Sorgen vor einem immer mehr Konturen annehmenden Handelskrieg zwischen den USA und vor allem China und die Befürchtung schärferer Regulierungsvorschriften im Technologiebereich, die die Geschäftsmodelle diverser Unternehmen in Frage stellen könnten, die die Daten ihrer Nutzer vermarkten. China hat seine Drohung wahrgemacht und Strafzölle auf verschiedene US-Produkte verhängt und damit auf Einfuhrzölle reagiert, mit denen die USA chinesische Waren belegen. Allerdings bescheinigen Marktteilnehmer der Volksrepublik eine ziemlich verhaltene Reaktion.

Entsprechend moderat sind auch die Abgaben an den asiatischen Aktienmärkten, nachdem die Kurse in den USA am Ostermontag stark unter Druck geraten waren. Der Nikkei-225 rutschte zunächst um bis zu 1,6 Prozent ab, zeigt sich im späten Geschäft mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 21.284 Punkte aber deutlich erholt. Exportwerte aus dem Technologiebereich führen die Verliererliste an. TDK Corporation und Fanuc Corp geben beide rund 3 Prozent ab. Parallel mit der leichten Erholung am Aktienmarkt erholt sich auch der US-Dollar zum Yen leicht.

Die japanische Währung hatte am Vortag nach Börsenschluss mit der allgemeinen Verunsicherung zugelegt. Aktuell geht der Greenback bei 105,97 Yen um nach einem Vortageshoch über 106,40. Am Morgen war die US-Devise noch mit rund 105,70 Yen bewertet worden.

Für Verstimmung sorgen auch die wiederholten Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump gegen Amazon. Trump wirft dem Handelskonzern vor, zu wenig Steuern zu zahlen und die amerikanische Post auszunutzen. Zuletzt hatte Trump die Vorwürfe bekräftigt und den Tonfall noch einmal verschärft. Die jüngsten Attacken von Trump gegen Amazon deuteten auch beim Online-Einzelhändler auf eine schärfe Regulierung hin. Diese könnte das Wirtschaftswachstum empfindlicher treffen als solche gegen soziale Netzwerke, heißt es im Handel.

Verluste weniger deutlich als in den USA

In Schanghai büßt der Composite 0,9 Prozent auf Zähler ein, in Hongkong sinkt der HSI um 0,6 Prozent und macht damit die Jahresgewinne praktisch zu Nichte. Das Schwergewicht Tencent verliert auf Tagessicht 1,1 Prozent. "Anleger in China tröstet es wenig Trost, dass Reaktion ihrer Regierung verhalten ausgefallen ist. Sie fürchten eine Eskalation der Handelsspannungen", sagt Devisen- und Rentenstratege Eric Robertsen von Standard Chartered. Investoren erwarteten eine Antwort aus den USA Ende dieser Woche. Einige Anleger spekulierten, dass der Technologiesektor betroffen sein könnte, ergänzt Händlerin Jane Fu von CMC Markets.

In Australien hält sich der Aktienmarkt stabil und zeigt sich knapp im Plus - gestützt von einer Rally bei Santos. Zunächst hatte sich auch hier in deutlicheres Minus eingestellt. Die australische Notenbank hat derweil wie erwartet den Leitzinssatz mit 1,5 Prozent bestätigt.

Hausse bei Santos

Santos legen um 16,4 Prozent zu. Die Beteiligungsgesellschaft Harbour startet ihren vierten Versuch, den Eigner von Öl- und Gasfeldern in Australien zu übernehmen. Diesmal bietet die Harbour 10,37 Milliarden US-Dollar oder 4,98 Dollar je Aktie, ein Aufschlag von 28 Prozent auf den Aktienkurs von vor dem langen Osterwochenende.

Guangzhou Auto erholen sich nach der jüngsten Talfahrt in Hongkong um 8 Prozent. Der Automobilkonzern hatte vor der Handelspause gute Geschäftszahlen, eine solide Dividende und einen positiven Ausblick geliefert. Analysten äußern sich nun positiv.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.763,80 +0,08% -4,97% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.264,21 -0,58% -6,59% 08:00 Kospi (Seoul) 2.437,27 -0,28% -1,22% 08:00 Schanghai-Comp. 3.133,67 -0,93% -5,27% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.913,68 -0,60% +1,27% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.399,38 -0,91% +0,54% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.854,82 -0,19% +3,81% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,2308 +0,0% 1,2302 1,2329 +2,4% EUR/JPY 130,39 +0,1% 130,23 131,03 -3,6% EUR/GBP 0,8755 -0,0% 0,8756 0,8767 -1,5% GBP/USD 1,4059 +0,1% 1,4051 1,4063 +4,0% USD/JPY 105,93 +0,1% 105,85 106,28 -5,9% USD/KRW 1063,06 0% 1063,06 1063,06 -0,4% USD/CNY 6,2804 -0,1% 6,2804 6,2816 -3,5% USD/CNH 6,2788 +0,1% 6,2727 6,2695 -3,6% USD/HKD 7,8488 +0,0% 7,8486 7,8481 +0,5% AUD/USD 0,7690 +0,4% 0,7661 0,7686 -1,6% NZD/USD 0,7228 +0,2% 0,7215 0,7234 +1,8% Bitcoin BTC/USD 7.386,22 +5,1% 7.027,68 7.068,50 - ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,14 63,01 +0,2% 0,13 +4,8% Brent/ICE 67,81 67,64 +0,3% 0,17 +3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.338,40 1.342,52 -0,3% -4,12 +2,7% Silber (Spot) 16,56 16,60 -0,2% -0,04 -2,2% Platin (Spot) 932,95 934,50 -0,2% -1,55 +0,4% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,5% +0,01 -7,6% ===

