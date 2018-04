Neuer Wirbel um Tesla (WKN: A1CX3T). Wie am 30.03.2018 bekannt wurde, muss der Elektroautofabrikant insgesamt 123.000 Fahrzeuge vom Model S zurückrufen und nachbessern.



Da das Unternehmen generell zuletzt in Teilen kritisch beäugt wird, lass uns einmal überlegen, was diese neue Meldung für Auswirkungen auf die Aktie haben könnte:

Was genau passiert ist

Doch zunächst sollten wir uns die Zeit nehmen, einmal näher zu beleuchten, was denn überhaupt aufgefallen ist.



Worüber die Netzwelt bislang berichtet, ist, dass Probleme bei der Servolenkung von bis zu 123.000 Fahrzeugen aufgefallen seien. Tesla selbst habe festgestellt, dass es in Regionen mit kalten Wetterverhältnissen zu Korrosion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...