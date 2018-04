Die Entwicklung im Halbleitermarkt für Medizinelektronik lässt sich nur grob schätzen. Der ZVEI weist diese Werte für Deutschland oder Zentraleuropa nicht ausdrücklich aus. Die Umsätze befinden sich aber im Marktsegment Industrie und der Bereich ist in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Er wird auch zukünftig diesen positiven Trend fortsetzen. Bei den Marktanalysen und Prognosen ist aber immer zu beachten, dass nur die Umsätze mit Medizinelektronik gezählt werden, die die einschlägigen Medizinelektronik-Normen, -Standards und -Qualifikationen erfüllen. Das ist bei den sogenannten Wearables, also vernetzte und mobile Gesundheitsvorsorge (zum Beispiel Thermometer, Schritt- und Pulszähler) in der Regel nicht gegeben.

