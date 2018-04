Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Evotec von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate für das vierte Quartal des Biotech-Unternehmens seien stark ausgefallen und die Wortwahl beim Ausblick auf das Jahr 2018 mache auf ihn einen konservativen Eindruck, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er blickt nun noch positiver als zuvor auf die Produkt-Pipeline und bezog nun eine Kooperation mit Sanofi in sein Modell mit ein./tih/bek Datum der Analyse: 03.04.2018

